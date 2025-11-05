n occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Acqui Terme – Assessorato alle Pari Opportunità promuove una serie di appuntamenti che si terranno dal 10 al 28 novembre 2025, realizzati in collaborazione con numerose associazioni ed Enti del territorio.

Un percorso condiviso per sensibilizzare la cittadinanza, promuovere la cultura del rispetto e sostenere concretamente le vittime di violenza.

⸻

Lunedì 10 novembre – ore 20:30 – Sala Ex Kaimano

SENTINELLE NELLE PROFESSIONI

Organizzato da Soroptimist International Acqui Terme

Incontro informativo per professionisti dei settori della bellezza, del benessere, dello sport e per esercenti di attività commerciali e turistiche. L’obiettivo è formare figure capaci di riconoscere segnali di disagio e di indirizzare verso la rete di aiuto territoriale.

⸻

Sabato 15 novembre – ore 20:30 – Centro Congressi

All’interno dell’iniziativa Il Palladium siamo noi – Sfilata a tema Body Positivity – Fiducia, Bellezza e Autenticità

Organizzato da Acqui Eventi APS

Una serata dedicata all’autostima e all’accettazione di sé, per promuovere una bellezza autentica e consapevole.

⸻

Domenica 16 novembre – dalle ore 15:00 – Piazza Italia

FLASHMOB / Stop alla violenza

Introduzione a cura di Gianni della Dea – in collaborazione con ASD Artistica 2000, Arsa Dance, Charly Brown, Freedom Clique, In Punta di Piedi, Spazio Libero, Studio Danza My Balance, ed il coordinamento di Noi CuoreGIOvane

Un grande flashmob per dire “STOP” alla violenza sulle donne, con esibizioni itineranti e la partecipazione del pubblico.

Durante la giornata verrà registrato un video per la divulgazione del numero antiviolenza e stalking 1522, invitando tutti a partecipare alla coreografia diffusa online al sito www.pariopportunita.comune.acquiterme.al.it

⸻

Venerdì 21 novembre – ore 20:30 – Associazione Nazionale Alpini, Piazza Dolermo

Cena di beneficenza a favore delle vittime di violenza

Organizzato da Soroptimist International Acqui Terme, Lions Club Acqui Terme Host, Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Una serata solidale per raccogliere fondi destinati al sostegno delle donne vittime di violenza.

⸻

Sabato 22 novembre – ore 20:30 – Sala Ex Kaimano

“UN UGUALE DESTINO” – Dramma in tre quadri

di Rosetta Bertini con Leonardo Bonelli, Jacques Canonico, Lodovico Reggio – Compagnia delle Quinte e Dei Fondali

Ingresso a offerta libera a sostegno del Centro Antiviolenza Me.Dea e delle Associazioni Tutela Animali cittadine.

Un viaggio intenso e commovente che intreccia le voci e le fragilità dell’essere umano.

Visione consigliata a un pubblico adulto.

⸻

Sabato 22 novembre – dalle ore 10:00 – Corso Italia

CLEMENTINE ANTIVIOLENZA – Raccolta fondi per i centri antiviolenza

A cura di Confartigianato Donna e Soroptimist International Acqui Terme

Distribuzione delle tradizionali clementine simbolo della campagna contro la violenza di genere, a sostegno delle realtà che offrono ascolto e protezione.