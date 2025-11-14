Per la giornata di domani, sabato 15 novembre, è stata diramata un’allerta gialla per temporali su gran parte del territorio regionale.

Sul Ponente (zona A) l’allerta inizierà a mezzanotte e si concluderà alle 15 di domani, sabato 15 novembre.

Sul Centro e nei versanti padani di Ponente (zone B e D), l’allerta inizierà a mezzanotte e si concluderà alle 18.

Sui versanti padani di Levante (Zona E) l’allerta inizierà alle 6 e si concluderà alle 18.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi saranno pubblicati aggiornamenti e monitoraggi su https://allertaliguria.regione.liguria.it.