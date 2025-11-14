Vignole Borbera – Proseguono gli incontri nelle scuole novesi promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, con tappa presso le locali scuole primarie.

Il comandante della Stazione, Maresciallo Capo Alessandro Sciarrini, e i suoi collaboratori hanno affrontato diverse tematiche, tra cui il bullismo e il cyber-bullismo, l’utilizzo consapevole degli smartphone, l’educazione digitale e i possibili rischi della rete, rispondendo alle curiosità dei giovani auditori.

L’attenzione è stata focalizzata proprio sul tema del bullismo in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo a quello che può manifestarsi sul web, data la propensione delle nuove generazioni alla comunicazione digitale e alla navigazione, che possono nascondere anche altri pericoli, talvolta subdoli, contro i quali i Carabinieri svolgono quotidianamente attività di monitoraggio e messa in sicurezza, puntando a rendere protetti sia i luoghi reali di aggregazione da loro frequentati che quelli virtuali.

Gli incontri, anche grazie alla reciproca e leale collaborazione con i dirigenti scolastici, proseguono in tutta la giurisdizione della Compagnia di Novi Ligure, coinvolgendo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le articolazioni periferiche dell’Arma, coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.