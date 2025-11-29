Torna domani, domenica 30 novembre, la tradizionale Fiera di anticaglie “Cantarà e Catanaj”, nata a Tortona più di trent’anni fa, avrà luogo l’ultima domenica di novembre lungo le suggestive strade e piazze del centro storico cittadino e aree limitrofe.

Si tratta di un mercato del piccolo antiquariato, anticaglie, robivecchi, aperto sia a privati sia a commercianti in qualità di espositori.

Tortona è sempre stata il polo attrattore di un ampio territorio fatto di piccoli paesi, grandi cascine, frazioni isolate, delineandosi nel tempo come luogo di commercio, di scambio e di acquisti.

In questa ultima domenica di novembre ospiterà il tradizionale mercatino con i suoi caratteristici banchi che animeranno le vie del centro già dalle prime ore del mattino, creando nel cuore della città un’atmosfera tipica di altri tempi, una rassegna con la sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completerà il quadro della fiera.

Pertanto, tutti coloro che vorranno trascorrere serenamente alcune ore tra le testimonianze del passato, nonché tra alcune piacevoli proposte di carattere artistico-culturale, (si consiglia ad esempio anche la visita alla mostra permanente sul Divisionismo in Corso Leoniero dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – la visita al Museo Diocesano, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, la visita a Palazzo Guidobono con Museo Civico Archeologico MA-DE “Derthona”, con l’originalissima esposizione di burattini di Peppino Sarina, e la Pinacoteca Civica di Tortona, tutte e tre a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano aperti dalle ore 16.00 alle ore 19.00) sono invitati a recarsi in città in questa domenica di inizio autunno, cogliendo l’occasione per curiosare e fare compere.

L’APPUNTAMENTO PER TUTTI E’, QUINDI, FISSATO PER DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025, IN VIA EMILIA