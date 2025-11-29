Serravalle Scrivia – Gli incontri nelle scuole promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità” hanno portato il Maresciallo Capo Alessandro Sciarrini e il Carabiniere Fabiola Pascale, della locale Stazione, alla scuola elementare “Martiri della Benedicta”, dove hanno incontrato gli studenti e gli insegnanti per affrontare temi come il rispetto delle regole, le buone pratiche di educazione civica, l’educazione digitale e i possibili rischi della rete, rispondendo alle curiosità degli alunni.

L’attenzione è stata focalizzata sul tema dei valori costituzionali dell’uguaglianza e del rispetto, con particolare riguardo a quelle che possono essere le difficoltà relazionali e comunicative nel mondo giovanile.

In risposta alle domande arrivate dagli studenti, molte delle quali sul servizio che quotidianamente l’Arma dei Carabinieri svolge sul territorio, è stata spiegata l’importanza dell’impegno delle forze dell’ordine e di quanto sia importante il senso civico di tutti nel garantire una società più sicura e giusta.