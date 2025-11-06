L’anno 2025 addi 30 del mese di OTTOBRE alle ore 15,44 a Tortona in Corso
Cavour prossimità intersezione Via Opizzoni, i sottoscritti Ass.te P.L. Tammone R. –
Ag. Pariano L, danno atto di aver rinvenuto un velocipede in evidente stato di
abbandono, segnalata ed accertata la presenza da alcuni mesi nella medesima
posizione, legato con catena al cartellone pubblicitario ivi presente, creando degrado
urbano, in condizioni tali da far presupporre il disinteresse/abbandono da parte del
legittimo proprietario e/o detentore.
Il veicolo in questione:
Tipo: VELOCIPEDE Marca: SEROS Modello: DONNA
Al momento del ritrovamento si presentava nel seguente stato d’uso:
- Legato con catena al tabellone pubblicitario con la ruota anteriore
Punti di ruggine ed abrasioni su tutto il telaio e sulla catena
Ruota anteriore e posteriore sgonfia e/o bucata
Rottura luce posteriore
II velocipede veniva rimosso ad opera del personale del Comando in
intestazione e ricoverato presso la sede di Via Anselmi n. 9, ove verrà custodito
a disposizione del legittimo proprietario, attivando in caso di mancato reclamo la
procedura indicata dall’art. 923 C.C. trascorsi 60 gg. dal loro recupero.
Al momento dei fatti non risultava possibile individuare il proprietario