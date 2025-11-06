Sabato 15 novembre alle ore 11, presso il Duomo di Tortona, sarà celebrata la santa messa per i defunti delle Forze dell’Ordine, di Polizia e di Volontariato di Soccorso. La funzione sarà presieduta dal Vescovo Guido Marini e celebrata da Don Augusto Piccoli cappellano della Polizia di Stato e direttore dell’Ufficio Diocesano. Saranno presenti le Autorità civili e militari, oltre alle Associazioni d’arma e combattentistiche. Ospite dell’evento anche il Senatore Gian Marco Centinaio Vicepresidente Vicario del Senato della Repubblica Italiana.

