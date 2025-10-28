Come scriveva Cesare Pavese, «un paese vuol dire non essere soli»: e la Fiera di San Martino è proprio questo — il ritrovarsi, il condividere, il celebrare insieme le radici di un territorio.

C’è un’aria di festa e di poesia e l’autunno colora il paese portando con sé la magia di una ricorrenza tra le più amate e suggestive dell’anno.

Domenica 9 novembre, Serravalle accoglierà la tradizionale “Fiera di San Martino”, accompagnata in questa edizione 2025 dal nuovo Mercatino Contadino che sarà allestito in Piazza Vittorio Veneto, all’inizio del Centro Storico.

Sapori e profumi, voci, luci e bancarelle racconteranno la vita di una comunità che si ritrova nella sua storia, tra enogastronomia, artigianato, cultura e curiosità.

Come nella tradizione più antica, quando si rendeva omaggio a San Martino di Tours, vescovo e simbolo di altruismo, questo era il tempo in cui le campagne si animavano di vita: tra rinnovati patti di lavoro, fiere del bestiame e la gioia del vino novello, che segnava la fine dei raccolti e l’inizio di una nuova stagione.

Le vie e le piazze del centro del Paese: Piazza Paolo Bosio, Via Brodolini, Via Divano e Via Gramsci, ospiteranno numerosi stand di merci varie e banchetti di artigianato d’eccellenza, commercio di qualità e piccole curiosità oltre alle associazioni serravallesi che avranno spazio per promuovere le loro attività, vetrina del sociale e del volontariato.

Novità di quest’anno sarà la prima edizione del Mercatino Contadino organizzato in Piazza Vittorio Veneto. In un’atmosfera totalmente autunnale si riuniranno selezionati produttori locali che daranno l’opportunità ai visitatori di acquistare e scoprire le eccellenze del territorio. Un momento importante di incontro e condivisione per la comunitá e un’occasione per riscoprire tradizioni e sapori autentici.

Ma se si parla di tradizione, San Martino è anche — e soprattutto — la festa dei frutti della terra e dell’abbondanza di cibo, il momento in cui, da sempre, ci si siede a tavola con parenti e amici per condividere i sapori della stagione.

La Pro Loco di Serravalle rinnova questa consuetudine con la tradizionale “Polenta di San Martino”, un appuntamento atteso che celebra la convivialità e la cucina del territorio.

In Piazza Paolo Bosio si potrà pranzare con polenta ai funghi, con fonduta, dolce e altre prelibatezze, preparate in modo “slow”, secondo la tradizione, ma con un’attenzione speciale per tutti: anche per i vegetariani e per chi non consuma carne di maiale.

Nel pomeriggio la festa continuerà con frittelle e caldarroste, mentre il Gruppo Alpini, sempre in Piazza Bosio, offrirà vin brulé, tè e cioccolata calda, per scaldare il cuore e l’atmosfera di una giornata che sa di autunno.

In piazza Coppi, già dal 24 ottobre, troverà spazio il divertimento dei piccoli e dei ragazzi con l’immancabile Luna Park.

Accanto agli appuntamenti gastronomici, la Fiera di San Martino invita anche alla scoperta del patrimonio culturale serravallese: la Sala Museale di Libarna sarà aperta gratuitamente con visite guidate (10:00–12:00 e 15:30–17:30) a cura dell’Associazione Libarna Arteventi, mentre le Confraternite accompagneranno il pubblico alla scoperta degli oratori storici (14:30–16:30).

La solenne celebrazione religiosa dedicata al Santo Patrono sarà curata dalla Parrocchia dei Santi Martino e Stefano, con programma consultabile sul sito parrocchiale.

La Fiera di San Martino 2025 sarà dunque un viaggio tra memoria e gusto, un’occasione per ritrovare la forza di una tradizione che unisce passato e presente, comunità e territorio.

Un evento organizzato dal Comune di Serravalle Scrivia, in collaborazione con Pro.com – Consorzio per la Promozione del Commercio di Confesercenti Alessandria, Associazione Mercatini & Curiosità di Milano e le associazioni serravallesi.