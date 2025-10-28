Sono due le iniziative organizzate dal Comune di Tortona per celebrare la festa di Halloween, venerdì 31 ottobre, presso la Chalet Castello di Tortona: la prima rivolta ai bambini è la festa in costume che si terrà dalle ore 15 alle 19, con giochi, attività, dolci e animazioni; in serata, dalle 20.30, invece ci sarà una festa rivolta ai più grandi (da 12 anni in su) a tema “horror”.

Per quanto riguarda gli eventi non allestiti dal Comune Sempre nel pomeriggio di venerdì presso il Centro Commerciale Oasi truccabimbi e divertimenti.