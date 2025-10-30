La segnalazione arriva da una negoziante di Tortona che é stata truffata dalla donna e ha deciso di divulgare la sua disavventura sui social affinché altri negozianti non cadano nel tranello.

Ecco cosa ha raccontato:

Volevo segnalare che a Tortona c’è una signora anziana bassa pelata nella parte alta della testa e i pochi capelli che ha sono media lunghezza!!!

Attenzione perché è una truffatrice: entra nei negozi e ordina come se dovesse comprare e quando prepari le borse ti dice che sta arrivando la figlia a pagare. Mi ha detto che portava fuori le borse e arrivava la figlia per pagare ed è sparita

FOTO DI REPERTORIO