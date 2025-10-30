È per giovedì 6 novembre alle ore 21:00 il primo appuntamento della 25^ edizione dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”, ospitato anche quest’anno nella prestigiosa location del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure.

Il concerto dal titolo “Il cinema italiano“, omaggio alle più belle colonne sonore del cinema dagli anni 50 ad oggi, è realizzato in co-produzione con la Fondazione Teatro Marenco di Novi Ligure, il suo direttore Sandro Bondi e il sostegno della SIAE, di sponsor Istituzionali, bancari (Fondazione Cral di Alessandria, Fondazione CRT di Torino) e privati.

Un progetto che esalta i più prolifici e significativi compositori cinematografici italiani nei differenti periodi dal dopoguerra ai giorni nostri.

Protagonisti dell’evento l’ensemble filmico dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria in versione Quintetto d’archi, polistrumentista, percussioni, Andrea Albertini al pianoforte/Direzione musicale e in ultimo l’accattivante voce della cantante e attrice romagnola Daniela Placci.

Inoltre a raccontare le composizioni filmiche attraverso aneddoti, curiosità, interviste vissute, sarà la preziosa presenza della voce narrante di Baba Richerme, inviata speciale del GR Radio, Radio 1 e critico cinematografico.

Saranno proposte al pubblico presente celebri colonne sonore scritte dai più significativi compositori italiani quali A.Cicognini, A.F.Lavagnino, N.Rota, C.Rustichelli, A.Trovaioli, R.Ortolani, P.Piccioni, P.Donaggio, L.Bacalov, N.Piovani, E.Morricone.

Un importante progetto realizzato con appositi arrangiamenti di film celeberrimi: Don Camillo, Un Americano a Roma, Il Medico della Mutua, Sacco e Vanzetti, C’era una volta in America, Il Postino, Il Padrino, Fratello sole sorella luna, Malena, Amici miei e altri ancora.

Un’occasione per condividere una serata speciale attraverso un viaggio nella pellicola della nostra memoria che ci porterà senza riserve in una dimensione di grande bellezza.

L’ingresso al concerto è di euro 18 (intero) ridotto euro 12 (under 18, over 65).

Biglietteria del teatro: martedí e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 due ore prima dello spettacolo

Biglietteria on line su vivaticket

Info: biglietteria.teatromarenco@gmail.com

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com