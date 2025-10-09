Il secondo appuntamento del progetto “Derthona in Bici” intitolato “A Scuola di Bici”, si terrà domenica 19 ottobre in piazza Duomo, a partire dalle ore 14.30.

L’iniziativa, finanziata da Sport e Salute S.p.a. e organizzata in collaborazione con l’associazione Enjoy the Trail ASD, è specificamente rivolta ai bambini e ai giovanissimi del territorio con l’obiettivo di incoraggiare l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto ecologico, ma anche come strumento di crescita personale, divertimento e socializzazione. Piazza Duomo sarà trasformata in un’area ciclabile, didattica e ludica. Saranno allestiti percorsi ciclabili preconfezionati e tutta l’attrezzatura necessaria per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, permettendo loro di apprendere le basi della guida in un contesto protetto e stimolante.

A rendere l’evento ancora più significativo, la presenza del pullman ufficiale della Nazionale Italiana di Ciclismo, che sarà aperto per la visita al suo interno. Un’occasione unica per i giovani ciclisti di avvicinarsi al mondo dello sport agonistico e ammirare da vicino i mezzi dei campioni.

Il pomeriggio sarà allietato da musica, la distribuzione di gadget e una merenda offerta a tutti i presenti.

Informazioni utili:

Evento: “A Scuola di Bici”

Data: Domenica 19 ottobre

Orario: Dalle ore 14:30

Luogo: Piazza Duomo, Tortona

Destinatari: Bambini e giovanissimi

Organizzazione: Comune di Tortona e Enjoy the Trail ASD