L’ASL AL è lieta di annunciare l’evento in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale , che si terrà il 10 ottobre dalle ore 18:00 alle 20:30 presso l’Associazione Cultura e Sviluppo , in Piazza F. De André 76, Alessandria.

L’appuntamento si inserisce nel palinsesto della rassegna Ottobre Alessandrino 2025, mese del cinema, e si concentra sul tema “LA SALUTE MENTALE COME BENE COMUNE: GIOVANI E COMUNITÀ IN AZIONE”. L’iniziativa è realizzata da ASL AL con la rete dei partner del progetto ALI 2 – Contamin-Azioni per il benessere dei giovani e della comunità, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (bando Salute Effetto Comune), e gode del patrocinio della Città di Alessandria.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata prevede un ricco programma di espressioni artistiche e momenti di riflessione:

Proiezione del cortometraggio “ComunqueStare” del Gruppo Cinema, a cura de I Visionari – Circolo del Cinema Adelio Ferrero.

Performance del Gruppo Teatro, a cura della Cooperativa Azimut.

Monologo tratto dalla testimonianza di Erika.

Djset del Gruppo Musica, a cura del Gruppo Riabilitativo ASL AL – Cooperativa Anteo.

A conclusione, sarà offerto un buffet.

DIALOGO E SENSIBILIZZAZIONE

L’evento vedrà anche l’intervento delle associazioni di familiari e di utenti che operano sul territorio provinciale, le quali porteranno la loro esperienza nel dialogo comunitario.

Durante la serata, sarà presente il banchetto informativo di Diritto a Stare Bene, che promuoverà una raccolta firme per una proposta di legge volta a garantire la presenza di psicologi pubblici nei principali contesti di vita.

Infine, negli spazi dell’Associazione Cultura e Sviluppo sarà esposta la mostra fotografica “Dalla Psichiatria alla Salute Mentale”, a cura dell’Associazione Stradafacendo. La mostra è visitabile dal 2 ottobre al 16 ottobre.

L’iniziativa testimonia l’impegno costante dell’ASL AL e dei suoi partner nel promuovere il benessere mentale come risorsa fondamentale per l’intera comunità.