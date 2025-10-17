Il congresso ha suscitato grande interesse in particolare le sessioni dedicate alla I.A. in cui si sono sviscerate le possibilità presenti ma soprattutto future circa l’aiuto che la I.A. può dare ai chirurghi e di conseguenza ai pazienti.

Durante il congresso sono stati assegnati i premi Fienga e Boccafoschi.

Il premio Fienga è andato alla migliore comunicazione scientifica presentata durante il congresso.

Invece il premio Boccafoschi è stato assegnato ad un giovane urologo, Contieri Roberto, che lavora all’istituto “Pascale” di Napoli; cio’per aver fatto ricerche e pubblicazioni su riviste ad alto Impact Factor e di notevole interesse scientifico relativamente al trattamento dei tumori vescicali con il BCG.

Argomento questo, di cui il Prof. Carmelo Boccafoschi è stato uno dei pionieri in Italia occupandosi e pubblicando diverse ricerche sull’argomento a partire dagli anni ‘80.

Il congresso si è concluso dandosi appuntamento nel 2026 in regione Veneto per lo svolgimento del 20° congresso.

