E’ stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di galline in provincia di Alessandria. Sono in corso le indagini epidemiologiche per capire la provenienza del virus.

Questa mattina in Regione si è svolta la riunione dell’unità di crisi con il Ministero della Salute ed il Centro di referenza nazionale per stabilire i provvedimenti da adottare, sulla base delle disposizioni di legge previste.

“La situazione è sotto controllo e viene monitorata costantemente” afferma l’assessore alla Sanità Federico Riboldi che sta seguendo direttamente l’evolversi del caso.