Sabato 4 ottobre dalle ore 15 alle 18, in piazza Duomo a Tortona, ritorna la Giornata del Volontariato organizzata dalla CAV Consulta Associazioni Volontariato che, come tradizione, vuole essere una grande festa rivolta alle famiglie. “Una giornata insieme per donare pace e speranza” è il tema scelto quest’anno per accompagnare il percorso fra i diversi stand che saranno allestiti in piazza dalle numerose associazioni locali per presentare le loro attività e promuovere la cultura del volontariato.

Il 4 ottobre si festeggia il giorno di San Francesco d’Assisi, considerato “fratello universale” per la sua sensibilità verso la natura e gli altri esseri viventi, e si promuovono valori di pace, fraternità e dialogo.

Per l’occasione, alle ore 16.30 nella vicina piazza De Amicis, si terrà un incontro interreligioso di di preghiera e riflessione in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, organizzato dalla Diocesi di Tortona – Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, con la partecipazione del Vescovo Guido Marini, del Parroco della Comunità Romena Padre Katalin Aftodor, del Pastore della Chiesa Evangelica Gabriele Guidi e del Sindaco Federico Chiodi.

In sinergia con questa iniziativa, le Associazioni di Volontariato proporranno ai partecipanti di comporre un puzzle “ricordo” della Giornata, raffigurante il Cantico delle Cerature; i bambini riceveranno ad ogni stand una tessera che gli consentirà di completare l’immagine; inoltre saranno allestiti laboratori e giochi pensati per grandi e piccini.

Le associazioni di volontariato partecipanti: AID, GAS, SIPBC, Associazione Peppino Sarina, Dor de Plai, Minifal, Arcobaleno di Mirko, Amici del Museo del Mare, CIF, MEIC, MOV, FAI, UNITRE, Lions International, Ass. Enrico Cucchi, Ass. Paolo Perduca, L’Estroarmonico, CRI, CISOM, Progetto Ambiente, CAI, OFTAL, AVO, Ass.A casa con Voi, Matteo 25, Avocato, AIDO, Fondazione Nala, Alcolisti Anonimi e Familiari Al- Anon, Cittadinanzattiva, Gruppo Comunale Protezione Civile con Ser Tortona e Bassa Valle Scrivia. Sarà inoltre presente un gazebo informativo del Servizio Civile Universale.

Partecipano anche le scuole: Istituti comprensivi Tortona A e Tortona B, Istituto “San Giuseppe”, Infanzia “Sacro Cuore”, Agenzia Formativa Santachiara e CIOFS; gli studenti del Liceo Peano (G.A.V. – Gruppo Assistenza Volontaria).

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo; info al n. 0131864208 – mail volontariato@comune.tortona.al.it