Quest’anno il service “Diecidecimi” compie dieci anni dalla sua prima edizione: i volontari Lions saranno presenti, una volta al mese dalle ore 10 alle 12, presso lo sportello del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona, per accogliere la domanda che dovrà essere corredata da modulo ISEE con reddito inferiore ai 7.000 euro, prescrizione oculistica e documento d’identità del richiedente, le richieste verranno successivamente valutate dal Comitato Lions referente per il progetto “Diecidecimi” per poter procedere alla donazione degli occhiali da vista.

Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0131864210.

Calendario 2025-2026:

– 17 ottobre;

– 21 novembre;

– 16 gennaio;

– 20 febbraio;

– 20 marzo;

– 17 aprile;

– 15 maggio.