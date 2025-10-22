Prevenzione e manutenzione del verde. A San Bartolomeo al Mare sono in corso interventi di pulizia delle acque bianche che andranno avanti almeno fino alla fine di novembre che interessano la passeggiata ma anche la via Aurelia. Parallelamente il Comune ha acceso il semaforo verde per una manutenzione importante del torrente Steria. “Sebbene non abbia mai dato grossi problemi in caso di piena – dicono il sindaco Filippo Scola e il consigliere con delega alle manutenzioni cittadine Marco Marino – è sempre importante essere prudenti”. Interventi analoghi riguardano poi i rii principali così come i piccoli corsi d’acqua, anche nella frazione di Pairola. “Pure questi sono opere indispensabili per la tutela del territorio nell’interesse della pubblica incolumità”, aggiungono Scola e Marino. Nel programma dei lavori autunnali figurano anche la manutenzione degli scoli delle acque nella zona delle Poste e quelli della linea ferroviaria. E’ praticamente ultimato il “tavolato” della passeggiata nei pressi del Bar Gauguin, mentre l’intervento che interessa la passeggiata a mare, secondo il cronoprogramma dell’Amministrazione Scola sarà completato entro la fine di novembre. Al via, tra un mese, anche la manutenzione degli asfalti ammalorati, interventi che saranno predisposti in più zone del territorio, nel frattempo è stato ripulito dai canneti il tratto di strada di via Ca de Calvi, il percorso pedonale tra via Spuntone e via Manzoni e breve partirà la manutenzione del verde in via Conti e via Manzoni e dietro bocciofila con il completo rifacimento dell’area verde Sabatia. Dietro la bocciofila è prevista la piantumazione di siepi e alberature, mentre per la potatura del verde verticale è già stato messo in preventivo un intervento per le palme della passeggiata nella zona porto e degli aranci di piazza Doria e di altre alberature in diverse zone del territorio comunale.

