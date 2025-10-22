Una carriera importante con un traguardo altrettanto importante:45 anni di attività di musicista. Li festeggia Lillo Baroni che invita tutti con una nota giunta in redazione che pubblichiamo volentieri e alla fine della quale trovate alcune della tante cose che ha fatto nella sua lunga carriera di successo.

“Unitevi a me per celebrare 45 anni di carriera! – di le Lillo – Sabato 8 novembre, Soms Mangrogne, sarà una serata indimenticabile con: Dolce per tutti, Grandi premi e sorprese! Una serata veramente speciale con tutti voi! Non mancate! Prenotate il vostro posto al tavolo e unitevi a me per questa celebrazione unica. Vi aspetto con grande entusiasmo!” Durante la serata ci sarà estrazione di un buono di 50 euro offerte gentilmente dalla agenzia viaggi Maxerre di Tortona.