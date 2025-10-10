La Polizia di Stato di Alessandria, grazie anche al contributo del personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte ha intensificato il suo impegno in diverse aree critiche del capoluogo. Particolare attenzione è stata posta, con un servizio serale il decorso 7 ottobre, all’area della Stazione Ferroviaria, compresi i giardini e gli spazi oggetto, tra l’altro di apposita ordinanza prefettizia. Qui, con il contributo anche della Polfer di Alessandria, sono stati controllati 89 soggetti (di cui 31 con precedenti) e 14 veicoli. Nel corso dell’attività si rinvenivano, abbandonati nel parco, 48 grammi di hashish e si verificava la presenza di un cittadino straniero in possesso, non giustificato, di medicinale psicotropo (Rivotril), per tale ragione era deferito in stato di libertà. Nello stesso pomeriggio il personale provvedeva, ai sensi della citata ordinanza prefettizia sulle zone rosse, all’allontanamento di altro cittadino straniero gravato di precedenti.

