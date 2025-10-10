Il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e con il supporto di Regione Piemonte – Obiettivo Orientamento, organizza una nuova edizione del Salone della Scuola. L’evento, dedicato all’orientamento e alla conoscenza dell’offerta formativa per studenti e famiglie, si terrà nelle giornate del 17 e 18 ottobre nel centro fieristico Dolci Terre di Novi.

L’iniziativa si propone di aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studi più adatto dopo la scuola secondaria di primo grado, offrendo momenti di incontro, laboratori, testimonianze e spazi di confronto con le scuole e gli orientatori.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Novi Ligure Stefano Moro, sottolinea come il Salone rappresenti “un’importante occasione di incontro e confronto tra studenti, famiglie e mondo della scuola. Vogliamo offrire a ragazzi e genitori strumenti utili per conoscere da vicino l’offerta formativa del territorio e per compiere una scelta consapevole verso il proprio futuro”.

PROGRAMMA

Venerdì 17 Ottobre 2025 (8.30 – 13.00)

Ore 8.30 – apertura e saluti istituzionali

Ore 9.15 – apertura spazi informativi

Spazi dedicati agli Istituti Scolastici ed agli Enti di Formazione Professionale del territorio novese

Ore 9.30 – 12.30 – Attività laboratoriali a cura degli Istituti Scolastici

Esperienze pratiche e dimostrative rivolte agli studenti in visita

Dalle ore 9.30

Spazio interattivo “Testimonianze”

Racconti e dialoghi con studenti degli Istituti Scolastici e degli Enti di Formazione Professionale

* turni da 30 minuti con rotazione dei gruppi partecipanti

Spazio laboratorio

Operazione futuro: la sfida delle scelte. Un gioco ad enigmi per esplorare i tuoi talenti e scoprire il tuo percorso

* turni da 30 minuti con rotazione dei gruppi partecipanti

Sabato 18 Ottobre 2025 (10.00 – 13.00 e 14.00-17.00)

Ore 10.00 – apertura spazi informativi

Spazi dedicati agli Istituti Scolastici ed agli Enti di Formazione Professionale del territorio novese, aperti per tutta la mattinata

Ore 10.00-13.00 – Attività laboratoriali a cura degli Istituti Scolastici

Esperienze pratiche e dimostrative rivolte agli studenti in visita

Ore 11.00 – saluti istituzionali e presentazione degli Istituti Scolastici ed agli Enti di Formazione Professionale

Incontro informativo rivolto ai genitori. I dirigenti e i docenti degli Istituti Scolastici e degli Enti di Formazione Professionale illustreranno l’offerta formativa, i progetti e le opportunità dei diversi indirizzi studio

* l’incontro si terrà presso la sede del Museo dei Campionissimi – Viale dei Campionissimi 2

Ore 14.00 – 17.00 – Attività laboratoriali a cura degli Istituti Scolastici

Esperienze pratiche e dimostrative rivolte agli studenti in visita

Ore 15.30 – seminario a cura di Regione Piemonte – Obiettivo Orientamento rivolto ai genitori

Gli orientatori di Regione Piemonte – Obiettivo Orientamento guideranno un incontro dedicato ai genitori, per fornire strumenti utili ad accompagnare i propri figli nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, rispondendo a dubbi e domande sul percorso scolastico e formativo.

* l’incontro si terrà presso la sede del Museo dei Campionissimi – Viale dei Campionissimi 2