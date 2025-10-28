La Polizia di Stato di Alessandria, grazie anche al contributo del personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte ha intensificato il suo impegno in diverse aree critiche del capoluogo. Particolare attenzione è stata posta, con un servizio serale il decorso 21 ottobre, all’area della Stazione Ferroviaria, compresi i giardini, le aree adiacenti e nel centro cittadino. Qui, anche con il contributo anche della Polfer di Alessandria, sono stati controllati 78 soggetti (di cui 42 con precedenti) e 18 veicoli. Nel corso dell’attività veniva controllato un uomo in piazzetta della Lega Lombarda che si mostrava insofferente al controllo oltre che particolarmente nervoso. Lo stesso, per l’atteggiamento mostrato, veniva sottoposto a perquisizione personale dalla quale emergeva in possesso di due involucri di sostanza stupefacente che dalle analisi esperite risultava essere Hashish per un perso di 7 grammi circa. Lo stesso veniva trovato con oltre 700 euro nel portafoglio di cui non sapeva indicare la provenienza se non come ricavo di un’attività lavorativa di cui però non sapeva dare indicazioni.

Per quanto emerso, la persona veniva sanzionata ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per il possesso della sostanza stupefacente predetta che veniva sequestrata amministrativamente. A carico dell’uomo, già segnalato all’A.G. in altre occasioni per reati contro il patrimonio, venivano altresì notificati degli atti di altri Uffici di Polizia per eventi in cui era stato indagato in stato di libertà.