Germogliazioni. Giovani, primavera di comunità è il titolo del video realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per valorizzare l’attività di associazioni di volontariato del territorio che, in diversi settori di operatività, hanno realizzato progetti dedicati ai giovani.

Il video si può visualizzare sul sito nazionale dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) www.germogliazioni.it, su sito e pagina FaceBook della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria www.fondazionecralessandria.it

(link:https://www.fondazionecralessandria.it/wp-content/uploads/2025/10/Video%20Acri%202025.mp4)

e su siti e pagine social delle associazioni protagoniste del filmato.

Le associazioni che, quest’anno, hanno partecipato al progetto sono Abilitando Onlus, Agape Cooperativa Sociale Onlus, Azimut Scs, Comunità San Benedetto Al Porto Aps, Il Sole Dentro, Il Pane e Le Rose Soc. Coop Onlus, La Fenice, La Salve Srl Impresa Sociale che hanno realizzato iniziative inclusive per i giovani: studenti universitari, disabili, ragazzi in cerca di occupazione, extracomunitari o semplicemente bisognosi di un supporto.

Non è stato semplice scegliere tra gli oltre 500 progetti che la Fondazione ha finanziato nel corso dell’anno e selezionarne otto – sottolinea il presidente, notaio Luciano Mariano –. Abbiamo scelto otto associazioni che rappresentano varie realtà del nostro territorio e abbiamo dato visibilità all’impegno profuso per superare le disuguaglianze che impediscono a tanti giovani di accedere alle opportunità educative, sociali, lavorative. Questi esempi sono solo una piccola parte delle migliaia di iniziative che le associazioni del Terzo Settore portano avanti sul nostro territorio e che la Fondazione sostiene riconoscendone l’insostituibile ruolo svolto.

Questo progetto rientra nel programma della Giornata europea delle Fondazioni, celebrata il 1° Ottobre scorso a Palatium Vetus e promossa dal network europeo delle organizzazioni filantropiche Philea con l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa.