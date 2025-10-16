Anche per questo anno scolastico, il Liceo Peano propone un ciclo di conferenze di carattere scientifico, con l’obiettivo di ottenere il successo di pubblico dei precedenti incontri.

Il primo incontro dal titolo “E’ nata prima la scienza o l’arte? Dalle pitture rupestri alla fisica moderna” si terrà venerdì17 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Convegni della Fondazione.

Il relatore sarà il Prof. Matteo Torre.

Il format dell’incontro sarà ancora una volta quello dell’intervista da parte di alunni dell’indirizzo scientifico. Durante la serata gli studenti intervisteranno il relatore aiutandoci ad esplorare il misterioso legame tra scienza e arte. La nascita della scienza e dell’arte sono difficili da definire tramite una data o un evento preciso, anche se sin dagli albori della civiltà queste due attività umane sono strettamente collegate e unite dalla stessa matrice: la creatività. L’arte da sempre sfrutta le conquiste scientifiche, si pensi alle pitture rupestri e le successive tecniche utilizzate per produrre i pigmenti, la scienza, allo stesso tempo, a partire dal XIX secolo ha influenzato gli artisti i quali, anche attraverso le loro opere d’arte, hanno contribuito alla popolarizzazione della scienza.

Dopo la maturità scientifica, nel 2008, il relatore prof. Matteo Torre si laurea in matematica presso l’Università di Pavia. Sin da subito intraprende la carriera dell’insegnante ma, parallelamente, coltiva la sua passione per la didattica della fisica e della matematica che lo porteranno ad essere nel 2010 borsista di ricerca presso l’Università di Pavia (nel gruppo di Storia e Didattica della Fisica) e a conseguire un Corso di Perfezionamento e un Master in Didattica della Fisica presso l’Università di Udine. Consulente didattico di associazioni specializzate per la didattica della fisica e della matematica, è autore di oltre 130 articoli scientifici apparsi anche su riviste nazionali e internazionali. Ha inoltre scritto 11 libri di carattere didattico-divulgativo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.