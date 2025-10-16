Tutto pronto per la manifestazione “Imperia per Imperia” la nuova kermesse che si svolgerà dal 18 al 26 ottobre. Tanti gli appuntamenti in calendario nella settimana dedicata alla celebrazione della città di Imperia nel mese della sua nascita. Spettacoli dedicati ai giovani, alle scuole e alle famiglie con il concerto del Parr-Rock Choir, in programma nella serata inaugurale già sold out. Ospiti d’eccellenza nel panorama della musica nazionale calcheranno le scene del Teatro Cavour, tra cui il cantautore Eugenio Finardi che si esibirà lunedì 20 ottobre alle ore 21.00.
L’edizione inaugurale del 2025 sarà dedicata a Luciano Berio il geniale compositore imperiese che ha rivoluzionato il panorama musicale del Novecento. Proprio al celebre compositore saranno dedicati due spettacoli: venerdì 24 ottobre alle ore 21.00 con Musicartermia “Berio 100 ascoltare il futuro” a cura di Giuseppe Bruno e domenica 26 ottobre alle ore 16.30 l’Ensemble contemporaneo Scaligero- I musicisti del Teatro alla Scala proporranno alcune tra le pagine più significative di Berio e un omaggio a Louis Andriessen allievo e amico di Luciano Berio che ne raccolse l’eredità creativa, proseguendo nel dialogo tra voce, parola e suono, e diffondendo la lezione beriana in Europa e nel mondo. La sua presenza in programma sottolinea quindi l’impatto internazionale dell’opera di Berio e la continuità della sua influenza sulla musica contemporanea.
Per l’acquisto dei biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/DP43
Il programma:
IMPERIA PER IMPERIA
Rassegna dedicata alla Città
Musica, teatro, incontri
Sabato 18 ottobre ore 21.00
PARR-ROCK CHOIR
FEDE, SPERANZA E… UMANITÀ
QUELLO CHE I CANTAUTORI NON DICONO
Coro diretto da Rita Amoretti, Patrizia Marchese, Silvia Roncallo
CORO
Lunedì 20 ottobre ore 21.00
50 ANNI DI STORIE E DI MUSICA
EUGENIO FINARDI
In duo acustico incontra
STEFANO SENARDI
Alle chitarre Giovanni Giuvazza Maggiore
Mercoledì 22 ottobre ore 11
COMPAGNIA TEATRO INSTABILE
FINALE DI PARTITA di SAMUEL BECKETT
traduzione Carlo Fruttero
Regia Livia Carli e Gianni Oliveri
PROSA
Venerdì 24 ottobre ore 21.00
MUSICARTEMIA
BERIO 100 – ASCOLTARE IL FUTURO
A cura di Giuseppe Bruno
Con
Valeria Mela, voce
Arcadio Baracchi, flauto
Valentina Renesto, sax soprano
Giuseppe Bruno, pianoforte
CONCERTO
Domenica 26 ottobre ore 16.30
ENSEMBLE CONTEMPORANEO SCALIGERO
I Musicisti del Teatro alla Scala
BERIO 100 – OMAGGIO A LUCIANO BERIO
Direttore: M° Francesco Muraca
Andrea Pecolo – Violino
Thomas Cavuoto – Viola
Francesco Martignon – Violoncello
Roberto Benatti – Contrabbasso
Fabrizio Meloni – Clarinetto
Francesco Cuggiola – Flauto/Ottavino
Gerardo Capaldo – Percussioni
Antonello Cancelli – Percussioni
Marta Donati – Arpa
Chiara Osella – Voce
Andrea Rebaudengo – Pianoforte
Storico della Musica: Dott. Marco Moiraghi
Presenta: M° Andrea Elena