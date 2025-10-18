Eccellente terzo posto per il Liceo Amaldi di Novi Ligure alle Competizioni Sportive Scolastiche di Badminton svoltesi a Montesilvano, in provincia di Pescara. Traguardo raggiunto grazie a un poker di vittorie su Friuli, Umbria, Campania e Sardegna per poi fermarsi alle soglie della finale ad opera della “corazzata” Sicilia, che aveva tra le sue file due big del settore under italiano, il pluricampione U17 Davide Izzo e di Gabriele Galati componente del Gruppo Sviluppo Giovani della Federazione Italiana Badminton. Sconfitta con l’onore delle armi per 2-3 ma rimaneva l’obbiettivo del podio per i ragazzi del professore Andrea Olivieri che viene raggiunto superando il Lazio con il minimo scarto. Questa vittoria permette al quartetto composto da: Tommaso Trezza, Hamad Nasir, Jale Xu (tesserati per il Boccardo Badminton Novi) con Carlo Spinola di ritornare in Via Mameli, sede dell’Edoardo Amaldi con un trofeo che brillerà per i prossimi anni nella bacheca del liceo novese.

