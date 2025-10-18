Intensa attività di controllo della Polizia di Stato nel settore della polizia amministrativa lo scorso 17 ottobre a Voghera. I servizi, condotti dal personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno portato a significativi risultati, confermando il costante impegno delle Forze dell’Ordine nel garantire il rispetto delle norme che regolano le attività commerciali, la pubblica sicurezza e la legalità diffusa sul territorio.

In quella circostanza, si è provveduto alla chiusura temporanea di una sala giochi con apparecchi VLT. Il Questore di Pavia, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ha disposto la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Il provvedimento è scaturito da un’attenta vigilanza. In particolare, personale della squadra volante del Commissariato di Voghera ha riscontrato all’interno dell’esercizio la presenza di due minori, in palese violazione delle disposizioni vigenti sul divieto di accesso ai minori nei locali con apparecchi da gioco.

La decisione di disporre la chiusura della Sala Giochi e Scommesse è dunque finalizzata a interrompere una situazione di fatto gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per l’integrità, la salute e la moralità di ragazzini minorenni.

Durante le attività di controllo, inoltre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro ed è stata disposta, da parte dell’ufficio commercio del Comune di Voghera, l’immediata cessazione dell’attività non autorizzata di un CAF che operava parallelamente come agenzia di affari, senza essere in possesso della necessaria licenza.