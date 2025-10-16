Il Generale ha voluto portare il proprio saluto ai Carabinieri di Tortona nell’alveo dell’instancabile azione di vicinanza ai reparti di Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

Il Comandante Interregionale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Alessandria, Colonnello Giovanni Palatini, e dal Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della Compagnia, ha visitato la struttura accolto, nell’androne dell’ex Palazzo Orsi, dal dipinto murale di Giovanni Cavanna, risalente al 1950, che celebra una delle più belle cariche dei *Carabinieri a Cavallo* contro gli austriaci a Pastrengo, dal 2024 divenuto _luogo FAI_.

L’alto Ufficiale ha quindi incontrato gli uomini e le donne che ogni giorno assicurano la sicurezza nel tortonese, stringendo la mano e ascoltando le storie personali di ognuno di loro.

Le parole del Generale hanno offerto spunti di riflessione sul ruolo del Carabiniere al giorno d’oggi e della sua imprescindibile funzione di prossimità: un’iniezione di entusiasmo per i Carabinieri tortonesi, ai quali il Comandante ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso e augurato loro i migliori successi, vergandoli, come tradizione vuole, sul _Memoriale del Servizio_ della Stazione, alla presenza del Comandante, Luogotenente C.S. Andrea De Soricellis.

A margine dell’incontro, il rituale scambio di doni tra il Maggiore Bellotti e il Generale Galletta. Presente anche il Presidente della locale sezione della ANC, Mario Giardino, ringraziato dal Comandante Interregionale per la preziosa collaborazione con i Carabinieri in servizio sul territorio tortonese.

