Da 25 anni i club del Distretto lionistico Ia2 si attivano con varie iniziative per realizzare il progetto “Adotta un disabile e accompagnalo in vacanza“.

Il progetto, ideato nel 2000 dal lion Piero Arata, rimarca la sensibilità e l’impegno sociale dei Lions. Domenica 12 il Lions Club Tortona Castello ha organizzato presso il Circolo di Lettura il primo Torneo di burraco, finalizzato a realizzare il progetto citato.

“Data l’ottima partecipazione all’iniziativa – ha affermato la Presidente Sandra Fadel – il ricavato del torneo permetterà di portare in vacanza tre giovani portatori di handicap, provenienti da famiglie in condizioni di disagio, e di far trascorrere loro una settimana di ferie, assistiti da personale specializzato, in amene località di mare o di montagna, in base alle rispettive patologie. Un sentito grazie ai giocatori e alle giocatrici e all’arbitro Enrico Puviani, per la disponibilità e la professionalità”.