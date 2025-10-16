Prosegue il progetto “Benessere Anziani” promosso dal Comune e dedicato alle persone over 65 per promuovere stili di vita sani, attività fisica, socialità e scambio fra generazioni, realizzata insieme a diversi partner: Cooperativa Il Gabbiano, CISA, ASL AL, Centro Sociale Anziani, Centro Mater Dei, UniTre, CAI Tortona, Lions Club Tortona Castello.

Dopo l’attività di ortoterapia iniziata nei giorni scorsi, la prossima settimana sono due gli appuntamenti previsti: giovedì 23 ottobre alle ore 15, la prima uscita sul territorio presso l’Osservatorio Astronomico di Casasco dove il sentiero “Laudato sì”, in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature.

Venerdì 24 ottobre inoltre, alle ore 10 presso la Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda di Tortona, si terrà la presentazione del libro “Tracce – Un viaggio nel mondo contadino per non dimenticare” scritto da Antonio Mandirola.

Le iniziative sono gratuite; per aderire contattare il n. 0131864208.

