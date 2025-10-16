Domenica 26 ottobre 2025 Alessandria sarà teatro del Campionato di Società di Marcia (C.D.S.) 5^ Prova: km 20 Sen/Pro M/F – km 20 Jun M/F e del Campionato Italiano Individuale Master: 20 Km M/F, che verranno disputati dalle ore 9:00 alle 13:00 circa nei pressi del Campo di Atletica in Alessandria.

Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale per la marcia su strada – promosso dalla Città di Alessandria e organizzato dall’A.S.D. Atletica Alessandria, con la collaborazione di “Alegas” e con il contributo di “Novacoop” e “3i Group” – proponendo un ricco programma di gare rivolte a diverse categorie maschili e femminili.

In occasione della quinta e ultima prova a punteggio del Campionato di Società di Marcia, verrà stilata la classifica finale nazionale, con l’assegnazione del titolo italiano alla Società prima classificata. Parallelamente, per quanto riguarda il Campionato Italiano Individuale Master, la partecipazione sarà riservata alle atlete e agli atleti che abbiano compiuto almeno 35 anni. Al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre classificati assoluti, maschili e femminili, nonché i vincitori di ciascuna categoria di età, suddivisa in fasce quinquennali, con l’assegnazione del titolo nazionale di categoria.

In base alle iscrizioni pervenute, si prevede la partecipazione di circa 200 atlete e atleti provenienti da tutta Italia, rappresentando un’importante occasione di confronto sportivo e aggregazione per i migliori specialisti della disciplina a livello nazionale.

La manifestazione è stata ufficialmente assegnata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) all’A.S.D. Atletica Alessandria e le competizioni si disputeranno su un circuito stradale di m.1000 che si snoderà nelle vie adiacenti al Campo di Atletica, in particolare via Moccagatta e via Galimberti.

Nel corso della manifestazione, si terranno contestualmente all’interno del Campo di Atletica alcune “gare di contorno” che coinvolgeranno le categorie giovanili (12–15 anni), impegnate in prove di marcia e nei 3000 metri di corsa.