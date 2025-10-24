Sabato 25 ottobre alle ore 21,00 presso il Centro Comunale di Cultura “Domenico Braggio” la Compagnia Delle Quinte e Dei Fondali metterà in scena il dramma in tre quadri UN UGUALE DESTINO, dramma in tre quadri di Rosetta Bertini.

Un’antica preghiera indiana inizia con questi versi:”Possa ogni essere vivente restare libero dal dolore” e per questo motivo le offerte dell’ingresso verranno devolute a due associazioni del territorio le quali, anche se in ambito diverso, affrontano e si impegnano per la lotta contro la violenza: Me.dea contro la violenza su donne e bambini, l’associazione A.T.A contro le violenze e gli abbandoni subito dagli animali.

Ogni quadro sarà composto da un video iniziale in cui si proietterà la violenza subita da un animale e, durante il filmato, una voce fuori campo racconterà la sua esperienza; saliranno poi sul palco tre attori che rappresenteranno la violenza subita da umani e, ancora una volta, una voce fuori campo con parole simili alle precedenti, racconterà gli eventi subito.

La caccia alla volpe e lo stupro di una donna; pecore portate al macello e la deportazione di prigionieri; un cane abbandonato e la vita di una barbona.

A causa dell’argomento e di alcune scene la visione è consigliata a un pubblico adulto.