apriata d’Orba – È uscito di casa e si è addentrato nei boschi, ma a un certo punto si è reso conto di non sapere più dove si trovasse e come fare per tornare indietro. Lo smarrimento e il terreno accidentato hanno fatto il resto: l’uomo, un 80enne, ha preso una storta che l’ha messo fuori gioco. I Carabinieri l’hanno trovato così, seduto fra le frasche, dolorante e spaventato. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo ha riconosciuto le divise e si è tranquillizzato. Ha spiegato cosa fosse successo e di non essere in grado di rimettersi in piedi. La necessità aguzza l’ingegno e i Carabinieri hanno così chiesto supporto a un agricoltore di una cascina poco distante, che con mezzi di fortuna è riuscito a trasportare l’anziano infortunato per gli scoscesi declivi fino al borgo, dove è stato raggiunto e medicato da personale del 118, sempre sotto il controllo e la gestione dell’intervento della pattuglia dei Carabinieri. Dopo gli accertamenti e le cure presso il pronto soccorso, l’80enne è tornato a casa, ormai superato il brutto spavento. Ai due Carabinieri che, dopo averlo ritrovato, con vicinanza e gentilezza gli hanno garantito tutto il supporto necessario, ha espresso con trasporto tutta la gratitudine, ricordando con nostalgia tutte le occasioni in cui, nel corso della lunga vita, ha avuto occasione di riscontrare l’umanità e il senso del dovere degli uomini e delle donne dell’Arma.

