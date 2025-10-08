Inaugurazione del “Cantiere della Solidarietà” a Valenza

Venerdì 10 ottobre, ore 17.30 – via Ugo Foscolo 2, Valenza

La S.I.E. – Solidarietà Internazionale ed Emergenze OdV, in collaborazione con la Diocesi di Alessandria, invita gli organi di informazione all’inaugurazione del nuovo “Cantiere della Solidarietà”, uno spazio dedicato alla raccolta, al recupero e alla redistribuzione solidale di materiali e arredi, ma anche a iniziative di volontariato e formazione.

L’inaugurazione si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 17.30 presso la nuova sede di via Ugo Foscolo 2, a Valenza.

All’evento sarà presente sua Eccellenza Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo del volontariato e delle realtà partner del progetto.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica, di ASM Ambiente e del CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria.

📅 Data: venerdì 10 ottobre 2025

🕠 Ora: 17.30

📍 Luogo: via Ugo Foscolo, 2 – Valenza (AL)

Per informazioni e accrediti stampa:

Email: sie@sieonlus.org