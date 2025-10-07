Diano Marina ospita, il 17 e 18 ottobre, due appuntamenti unici con protagonisti Lucia Giovannini e Nicola Riva, figure di riferimento nel panorama internazionale della crescita personale.
📌 Venerdì 17 ottobre, ore 18.30 – Sala Don Piana (via Lombardi e Rossignoli 37)
Proiezione del docu-film Pole Pole. I tempi dell’anima, realizzato dal regista Thomas Torelli con Lucia Giovannini.
Il titolo significa “piano piano” in swahili, e rappresenta un invito a rallentare e a riscoprire il valore della lentezza. Girato tra Italia, Laos, Thailandia e Bali, il film racconta le tappe della vita e degli insegnamenti di Lucia Giovannini, considerata “l’icona italiana del benessere e dello sviluppo spirituale”.
Un viaggio intimo e contemplativo che intreccia culture, rituali e testimonianze, offrendo allo spettatore un’occasione di riflessione sul senso della vita, sull’equilibrio con la natura e sul valore della comunità.
Inclusi nel biglietto:
- Un rituale sacro per salvare gli alberi 🌳
- Shopping bag ufficiale dell’evento con cartolina
- 15 euro di buoni acquisto su corsi selezionati di crescita personale BlessYou!
- Oltre 30 video inediti con lezioni ed extra esclusivi
- Una sessione di coaching gratuita di 30 minuti con una coach certificata BlessYou!
📌 Sabato 18 ottobre – Corso “Il soffio che guarisce”
Una giornata interamente dedicata al respiro, condotta da Lucia Giovannini e Nicola Riva.
Nella vita frenetica spesso respiriamo in modo superficiale, senza renderci conto di quanto questo influisca su energia, umore e salute. Durante il corso sarà possibile sperimentare tecniche di respirazione consapevole che aiutano a:
- Rigenerare il corpo e ricaricare le energie
- Riequilibrare il sistema nervoso
- Rilasciare emozioni stagnanti
- Ritrovare chiarezza mentale e pace interiore
🌟 Due appuntamenti imperdibili per chi desidera prendersi una pausa, riconnettersi con sé stesso e scoprire strumenti pratici per migliorare la propria vita.
ℹ️ Info e prenotazioni: 338 9037416