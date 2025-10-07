Diano Marina ospita, il 17 e 18 ottobre, due appuntamenti unici con protagonisti Lucia Giovannini e Nicola Riva, figure di riferimento nel panorama internazionale della crescita personale.

📌 Venerdì 17 ottobre, ore 18.30 – Sala Don Piana (via Lombardi e Rossignoli 37)

Proiezione del docu-film Pole Pole. I tempi dell’anima, realizzato dal regista Thomas Torelli con Lucia Giovannini.

Il titolo significa “piano piano” in swahili, e rappresenta un invito a rallentare e a riscoprire il valore della lentezza. Girato tra Italia, Laos, Thailandia e Bali, il film racconta le tappe della vita e degli insegnamenti di Lucia Giovannini, considerata “l’icona italiana del benessere e dello sviluppo spirituale”.

Un viaggio intimo e contemplativo che intreccia culture, rituali e testimonianze, offrendo allo spettatore un’occasione di riflessione sul senso della vita, sull’equilibrio con la natura e sul valore della comunità.

Inclusi nel biglietto:

Un rituale sacro per salvare gli alberi 🌳

Shopping bag ufficiale dell’evento con cartolina

15 euro di buoni acquisto su corsi selezionati di crescita personale BlessYou!

Oltre 30 video inediti con lezioni ed extra esclusivi

Una sessione di coaching gratuita di 30 minuti con una coach certificata BlessYou!

📌 Sabato 18 ottobre – Corso “Il soffio che guarisce”

Una giornata interamente dedicata al respiro, condotta da Lucia Giovannini e Nicola Riva.

Nella vita frenetica spesso respiriamo in modo superficiale, senza renderci conto di quanto questo influisca su energia, umore e salute. Durante il corso sarà possibile sperimentare tecniche di respirazione consapevole che aiutano a:

Rigenerare il corpo e ricaricare le energie

Riequilibrare il sistema nervoso

Rilasciare emozioni stagnanti

Ritrovare chiarezza mentale e pace interiore

🌟 Due appuntamenti imperdibili per chi desidera prendersi una pausa, riconnettersi con sé stesso e scoprire strumenti pratici per migliorare la propria vita.

ℹ️ Info e prenotazioni: 338 9037416