Solo 7 vini in Piemonte hanno avuto questo onore. Pubblicato l’elenco dei vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso: i Tre Bicchieri vanno a numerosi soci Cia Alessandria-Asti.

I vini e i loro produttori sono: Barbera d’Asti V. V. 50 2023 di Vinchio Vaglio; Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 – Giacomo Boveri; Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022 – Davide Cavelli (prima volta del riconoscimento); Ovada Convivio 2023 – Gaggino; Ruché di Castagnole M.to ‘Na Vota 2024 – Cantine Sant’Agata, Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 – Nicola Bergaglio.

La valutazione a cura dei degustatori del Gambero Rosso non si basa su voci distinte (colore, profumi, bocca), ma su un’analisi complessiva che tiene in conto diversi aspetti: tipicità del prodotto, sua complessità, sua armonia, sua integrità, potenziale evolutivo, sua piacevolezza, persistenza e altro. La proposta di giudizio è espressa per iscritto in bicchiere (buono), 2 bicchieri (molto buono) e 3 bicchieri (eccellente). I vini che si aggiudicano oltre i 90/100 – il voto finale è frutto della media matematica dei singoli giudizi della commissione – sono premiati con i Tre Bicchieri.

Alcune delle etichette premiate con i Tre Bicchieri saranno protagoniste ad un evento di degustazione organizzato dal Gambero Rosso che si svolgerà a Roma il prossimo 12 ottobre al Convention Center La Nuvola.

Cia Alessandria-Asti si congratula con i propri soci vincitori del prestigioso riconoscimento, per l’ottimo lavoro svolto in vigna e in cantina.