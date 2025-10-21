Gavi – Ricorre oggi il 55^ anniversario della morte dell’Appuntato Vittorio Vaccarella, assassinato a colpi d’arma da fuoco durante un intervento il 19 ottobre 1970.

Questa mattina, presso la Chiesa di San Giacomo si è tenuta la messa alla presenza dei figli del Carabiniere, concelebrata da don Alvise e don Antonio, già cappellano militare dei Carabinieri, che nelle omelie hanno ricordato il valore della vita e il senso dell’impegno, nella fede quanto nell’azione civica.

Dopo la funzione religiosa, Carabinieri, familiari, autorità locali e cittadini gaviesi si sono ritrovati presso la stele che reca impresso il nome di Vittorio Vaccarella, dove è stata apposta una corona commemorativa.

All’evento hanno partecipato anche i familiari dei proprietari della terra che il Carabiniere stava vigilando nella circostanza che portò all’arresto dei malviventi e al suo assassinio.

Presenti anche gli studenti della locale scuola media, che durante la commemorazione hanno espresso attraverso una lettera la propria partecipazione al valore civico della memoria e al sacrificio compiuto. Soprattutto ai giovani sono state indirizzate le parole del sindaco di Gavi, Carlo Massa, che ha ricordato l’attaccamento della cittadinanza e delle Istituzioni all’Arma dei Carabinieri. L’intervento del Comandante Provinciale di Alessandria, Colonnello Giovanni Palatini, ha rammentato il sacrificio di Vaccarella e ha sottolineato l’importanza del senso di responsabilità e dell’esempio, anche di fronte al pericolo, prima dell’abbraccio finale ai familiari tenutosi in Comune.

Vittorio Vaccarella (Ponte, 5 gennaio 1930 – Gavi, 19 ottobre 1970) è stato un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri. In servizio presso la Stazione di Gavi, il 19 ottobre 1970 è intervenuto con un collega a seguito di una segnalazione di furto in una villa, riuscendo a bloccare uno dei malviventi ma venendo investito e ucciso dai colpi di pistola dei complici, dileguatisi dopo un conflitto a fuoco con il collega, lasciando moglie e quattro figli, il più piccolo di appena un mese.

Il 18 ottobre 1971, il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito la Medaglia d’Oro al Valore Civile alla memoria e il 19 ottobre 1996 gli è stata intitolata la caserma della Stazione Carabinieri di Arquata Scrivia. Il 18 ottobre 2014, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, Vaccarella è stato ricordato a Ponte, paese natale, con la deposizione di una corona, presenziata dal Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, e con l’intitolazione di una via cittadina.