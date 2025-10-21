Oggi la comunità dianese ha festeggiato con grande emozione i 100 anni della signora Anna Maria Orsi una donna che con il suo impegno, la sua dedizione e il suo sorriso ha lasciato un segno profondo nella storia dianese.

Sarta di talento, ha cucito i primi abiti per i militari e, in seguito, ha lavorato per Miroglio, storica azienda tessile del Cuneese, portando avanti con orgoglio una lunga tradizione di maestria e passione artigiana.

In occasione di questo importante traguardo, il Comune di Diano Marina ha voluto consegnarle una targa commemorativa, come segno di affetto e riconoscenza da parte di tutta la cittadinanza. Alla consegna della targa – con il Sindaco e l’Assessore Sabrina Messico – era presente anche il figlio Stefano.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, auguro alla signora Anna Maria Orsi un felice compleanno” ha dichiarato il primo cittadino Cristiano Za Garibaldi “e ancora tanti giorni sereni insieme ai suoi cari”.