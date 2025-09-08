È la band più longeva in Italia: prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones. Arrivano per la 26^ Giornata Franca Cassola Pasquali, a Castelnuovo Scrivia, i Nomadi che, da oltre 60 anni, regalano al pubblico emozioni in musica, con una media annuale di un milione di spettatori che, lungo tutta la penisola, comprende bambini, genitori e nonni. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II: l’ingresso è, come sempre, ad offerta. Il ricavato della serata verrà devoluto dai volontari dell’associazione Franca Cassola Pasquali all’Unità di Senologia dell’ospedale di Tortona, diretta dal dottor Francesco Millo. E’ questo un centro di riferimento sempre più importante nella lotta al tumore al seno sul territorio e a livello nazionale, con 190 interventi complessivi, di cui 141 per tumore e 49 di natura benigna, eseguiti nel primo semestre 2025 e prestazioni che, nel complesso – tra visite senologiche, biopsie e consulenze – hanno toccato quota 4.611. Durante la serata, presentata da Alessandra Dellacà, verranno lanciati i nuovi progetti che coinvolgeranno sempre più direttamente lo sport con la collaborazione del BCC Derthona Basket e le scuole del territorio e data una particolare attenzione alla qualità della vita, con un percorso proposto nel mese di ottobre dalla parrucchiera castelnovese Maria Francesca Cipriano, che accompagnerà le donne a ritrovare momenti di serenità, soprattutto quando si incontra la malattia. <<Presenteremo alla popolazione due nuovi servizi che sosterranno a breve l’Unità di Senologia di Tortona: la prima è un’apparecchiatura per la biopsia stereotassica in posizione prona (sdraiata) – spiega il dott. Francesco Millo -, strumentazione all’avanguardia che hanno in pochi in Piemonte, acquistata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona insieme all’associazione Franca Cassola Pasquali. Questo macchinario consentirà di effettuare prelievi di tessuto sotto guida con tomosintesi, fornendo un’immagine tridimensionale e pluristratificata della mammella. Il secondo grande aiuto arriverà in autunno, con la genetista Elena Repetti che sarà, grazie alla Franca Cassola Pasquali, il punto di riferimento di un ambulatorio dedicato alla prevenzione, considerato che il tumore alla mammella può avere anche una componente genetica ereditaria e ci sono sempre più casi che si manifestano in giovane età>>. E la musica sarà nuovamente al fianco di queste sfide per la salute, grazie all’impegno dell’associazione Franca Cassola Pasquali: <<Avere a Castelnuovo Scrivia i Nomadi è un sogno che diventa realtà – afferma Helenio Pasquali -: insieme alla Prefettura, alla Questura, alle Forze dell’Ordine ed alle Istituzioni del territorio, i volontari del sodalizio dedicato alla mia mamma sono al lavoro per contribuire, come vuole la tradizione, all’obiettivo principe di questa manifestazione: sostenere i professionisti della Senologia di Tortona, Breast Unit provinciale oltre che tra i primi quattro centri di riferimento in Italia per la ricerca, diagnosi e cura del cancro alla mammella. E i Nomadi, noti per essere promotori di varie iniziative benefiche, condivideranno con noi quest’ennesimo viaggio: hanno saputo del nostro impegno ed inserito il nostro paese come data solidale del loro Live Tour. Sappiamo già ora che le loro canzoni, a partire da “Io Vagabondo”, ancora oggi canzone simbolo della band e inno per diverse generazioni, saranno un indimenticabile susseguirsi di momenti unici>>. Sul palco di Castelnuovo Scrivia, oltre all’inossidabile Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori) – fondatore del sodalizio musicale nel 1963, insieme ad Augusto Daolio -, saliranno Cico Falzone (chitarre e cori – dal 1990), Domenico Inguaggiato (batteria – dal 2023), Massimo Vecchi (basso, voce – dal 1998), Sergio Reggioli (violino, voce – dal 1998), Yuri Cilloni (voce – dal 2017).

