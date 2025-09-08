In seguito all’azione di sciopero promossa questa mattina al magazzino Rivalta Spedizioni di Torre Garofoli, la trattativa si è conclusa con risultati tangibili, dando concretezza alle nostre rivendicazioni.

A partire da gennaio 2026, in aggiunta al ticket restaurant giornaliero di 8 euro, sarà introdotto un ticket compliments di 3 euro per ogni giornata di lavoro, per un aumento pari a 70 euro netti mensili. Una conquista importante che rappresenta un primo passo verso il riconoscimento delle condizioni e dei sacrifici di chi manda avanti ogni giorno il magazzino.

Questa vittoria è frutto della determinazione, della compattezza e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati con ADL Cobas. Quando siamo uniti e determinati possiamo far valere i nostri diritti.

ADL Cobas