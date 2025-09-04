Appuntamento in collina domenica 7 settembre con la passeggiata tra Coniolo e Morano sul Po alla scoperta della storia di una comunità legata all’epopea del cemento nel Monferrato Casalese.
Programma:
- Ore 13.30-14.00 ritrovo presso la sede dell’Unione Sportiva Bocciofila Moranese in strada Argine Po, 2 – Morano sul Po (AL).
- Visita al porto Nuovo di Morano dove è presente un pioppo monumentale: una guardiaparco dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese illustrerà la fauna e la flora presente nel tratto di fiume Po sul territorio di Coniolo.
- Attraversamento dell’abitato di Morano sul Po
- Visita all’Heritage in a box di Morano sul Po per scoprire la cultura industriale con l’Associazione il Cemento
- Percorso sull’argine e visita alla Cascina Florida di Coniolo
- Aperitivo di benvenuto e merenda sinoira con prodotti locali
- Ore 19.00: ritorno all’Unione Sportiva Bocciofila Moranese con autobus
Informazioni e prenotazioni:
Costo € 28,00, bambini fino a 10 anni € 15,00.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione via email a info@coniolofiori.it, oppure tramite whatsapp cell. 3471758426 – cell. 3398393356
Per ulteriori dettagli: Comune di Coniolo, tel. 0142408423 – info@comune.coniolo.it