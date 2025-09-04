Il primo appuntamento è la visita guidata in programma sabato 6 settembre alle ore 16.00 “Un Tuffo nella storia” – dedicata alla scoperta dell’antica città romana: visita ai siti archeologici compresa la piscina romana, il Castello e il Museo Archeologico. Troverete in allegato la locandina dedicata.

Inoltre questo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 ci sarà l’attesa “Festa delle Feste” e Show del Vino – grande appuntamento enogastronomico con le proloco del territorio, dove si possono gustare numerose specialità locali. Vi alleghiamo il programma completo dell’evento.

Per informazioni dettagliate su tutti gli altri eventi, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.visitacquiterme.it e www.alexala.it per informazioni su tutti gli appuntamenti in provincia di Alessandria.