Nella giornata di ieri , alle ore 17:45 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Ovada è intervenuta per la ricerca
ed il soccorso di una turista straniera nel comune di Casaleggio Boiro.
La persona, a seguito della perdita dell’orientamento lungo un sentiero, richiedeva l’intervento dei soccorsi mediante il proprio telefono
cellulare senza tuttavia riuscire a fornire una posizione precisa. La sala operativa VVF di Alessandria ha provveduto pertanto ad attivare
l’elicottero Drago del reparto volo VVF di Varese, dotato di apparecchiature per l’individuazione della posizione dei telefoni cellulari.
Alle ore 18:30 circa la persona veniva individuata, in buone condizioni di salute, dalla squadra di ricerca VVF lungo un sentiero
nei pressi del castello di Casaleggio e veniva accompagnata in una struttura ricettiva della zona ove la stessa risulta ospitata.
Sul posto hanno operato anche i Carabinieri della locale stazione ed il personale della Protezione Civile.