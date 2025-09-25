Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona oggi, giovedì 25 settembre, nel Comune di Garbagna per un’officina che ha preso fuoco inspiegabilmente fuoco. Secondo la prima sommaria ricostruzione a dare l’allarme sarebbe stato il sindaco del paese che ha visto le fiamme per primo e si è subito prodigato.

L’incendio, secondo quanto è stato possibile appurare, infatti si sarebbe sprigionato da un’auto parcheggiata. E’ accaduto poco dopo le 13,30, quando l’officina era chiusa ed il proprietario era a pranzo. l’uomo è stato subito avvertito così come i pompieri che si sono precipitati a sirene spiegate, ma le fiamme si nono ben presto propagate ad un’altra auto che si trovava in officina e a parte dell’attrezzatura presente.

I pompieri hanno impiegato quasi due ore per spegne le fiamme e mettere in sicurezza la struttura ma alla fine i danni sono stati ingenti e seppur l’officina, a quanto pare, non è stata dichiarata inagibile può continuare a lavorare, l’impianto elettrico dovrà essere controllato e l’attrezzatura andata distrutta ricomprata.

