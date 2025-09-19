Cantalupo Ligure – Una tragica fatalità, nulla di più, per l’agricoltore 83enne che ieri pomeriggio si è addentrato nei boschi adiacenti ai propri terreni a bordo di un trattore. L’uomo si era allontanato nel pomeriggio e non aveva fatto rientro a casa. Preoccupata, la moglie aveva dato l’allarme al 112 verso le venti e trenta. Nella tarda serata di ieri, il dispositivo composto dai Carabinieri, dalla Protezione Civile A.I.B. e dai Vigili del Fuoco ha fatto la drammatica scoperta, rivenendo il trattore condotto dall’uomo ribaltato lungo una china scoscesa, con l’83enne verosimilmente morto sul colpo. Inutile l’intervento del personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il magistrato di turno ha rimesso la salma nella disponibilità della famiglia.

