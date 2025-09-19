Il Circolo Nautico Sanbàrt celebra un risultato straordinario che lo conferma, per il terzo anno consecutivo, come la prima scuola di vela in Liguria. Non solo, ma si posiziona anche nella top 10 a livello nazionale, raggiungendo il decimo posto su un totale di 739 scuole partecipanti, secondo la prestigiosa classifica redatta dalla Federazione Italiana Vela (FIV) per l’anno 2025. Questo traguardo eccezionale segue i successi del 2023 e 2024, dimostrando una continuità e una qualità didattica e organizzativa senza precedenti. Il direttivo del Circolo ha espresso grande soddisfazione e gratitudine. “Dopo il bellissimo risultato del 2023 e lo splendido bis del 2024, in molti hanno detto che confermarci ancora sarebbe stato impossibile e invece eccoci qui anche nel 2025,” ha dichiarato il direttivo. “Questo successo è il frutto del duro lavoro, della passione e dell’impegno di tutti i nostri istruttori, dei soci, degli atleti e delle loro famiglie. Un sincero ringraziamento a tutti per il prezioso supporto”. Per celebrare questo importante riconoscimento, una delegazione del Circolo Nautico Sanbàrt si recherà a Trieste per ritirare il premio in occasione della celebre regata Barcolana, uno degli eventi velici più importanti a livello internazionale. Il Circolo Nautico Sanbàrt continua a essere un punto di riferimento per la formazione velica, non solo in Liguria ma su tutto il territorio nazionale, promuovendo i valori dello sport, della passione per il mare e del rispetto per l’ambiente.

