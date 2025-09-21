Un incendio che ha visto impegnati a fondo i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, si è verificato a mezzogiorno di oggi, domenica 21 settembre nei pressi dell’ex canile municipale e dell’ex Macello, oggi sede del magazzino comunale.

A prendere fuoco, secondo la prima sommaria ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, è stata la baracca in cui viveva un clochard che a quanto pare sarebbe stato visto allontanarsi mentre imperversavano le fiamme forse per timore.

Il contenuto all’interno della “casa” in cui viveva l’uomo è andato completamente distrutto: c’erano materassi ed altri oggetti, ma per fortuna i danni sono stati limitati solo alla baracca e al suo contenuto.