Il Sindaco di Diano Marina ha firmato un’ordinanza di chiusura straordinaria delle scuole e di diversi luoghi pubblici a seguito della diramazione dell’Allerta Meteo Arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Liguria nella giornata di oggi.
L’ordinanza dispone, per l’intera giornata di lunedì 22 settembre e comunque fino alla cessazione dell’Allerta Arancione, la chiusura dei seguenti luoghi e attività:
• Scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole materne parificate e convenzionate.
• Asili nido comunali
• Impianti sportivi comunali
• Cimiteri
• Giardini pubblici
• Circolo anziani “Ada Carlotta Garibaldi” in Via Genova n. 44
• Guado sul Torrente Evigno
• Via All’Isola lato Bocciofila e la stessa Bocciofila
• Sottopasso del porto
• Palazzo del Parco
Viene inoltre disposto il divieto assoluto di svolgimento di ogni manifestazione pubblica o privata.
L’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, evitando spostamenti non strettamente necessari durante le ore di allerta e monitorando gli aggiornamenti della Protezione Civile.