Il Sindaco di Diano Marina ha firmato un’ordinanza di chiusura straordinaria delle scuole e di diversi luoghi pubblici a seguito della diramazione dell’Allerta Meteo Arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Liguria nella giornata di oggi.

L’ordinanza dispone, per l’intera giornata di lunedì 22 settembre e comunque fino alla cessazione dell’Allerta Arancione, la chiusura dei seguenti luoghi e attività:

• Scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole materne parificate e convenzionate.

• Asili nido comunali

• Impianti sportivi comunali

• Cimiteri

• Giardini pubblici

• Circolo anziani “Ada Carlotta Garibaldi” in Via Genova n. 44

• Guado sul Torrente Evigno

• Via All’Isola lato Bocciofila e la stessa Bocciofila

• Sottopasso del porto

• Palazzo del Parco

Viene inoltre disposto il divieto assoluto di svolgimento di ogni manifestazione pubblica o privata.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, evitando spostamenti non strettamente necessari durante le ore di allerta e monitorando gli aggiornamenti della Protezione Civile.