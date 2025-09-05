Maxi-tamponamento su A21 tra Asti e Alessandria in direzione Piacenza, dopo Felizzano.

Inviati sul posto dal 118 Automedica, Mezzo di Soccorso Avanzato e diversi Mezzi di Soccorso di Base.

Al momento il triage sulla scena è il seguente: 6 veicoli coinvolti e 12 persone di 3 in codice rosso, 3 gialli e 6 verdi.

Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale

Correlati