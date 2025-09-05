P​IEVE DI TECO (IM). Taglio del nastro questo pomeriggio a Pieve di Teco per la dodicesima edizione di Expo Valle Arroscia, in programma fino al 7 settembre. Tre giornate dedicate alle eccellenze del Ponente Ligure – agricoltura, artigianato, turismo, cultura ed enogastronomia – con oltre sessanta stand, degustazioni, laboratori e momenti di incontro che animeranno l’intero centro storico. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il sostegno della Regione Liguria, è organizzato dal Comune di Pieve di Teco in collaborazione con il Parco Alpi Liguri e l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia.

“Expo Valle Arroscia è un viaggio tra identità, tradizioni e innovazione con i suoi sapori unici – commenta il vicepresidente regionale Alessandro Piana -. Regione Liguria sta investendo cifre importanti destinate ai produttori e alle filiere locali perché crediamo in un rilancio turistico e vogliamo costruire nuove opportunità di lavoro e sviluppo per la nostra comunità locale”.

“L’Expo Valle Arroscia, giunta già alla dodicesima edizione e patrocinata da Regione Liguria, è diventata un evento imperdibile ed un appuntamento imprescindibile per i produttori del territorio e per le migliaia di visitatori che ogni anno giungono a Pieve di Teco per ammirare l’artigianato locale e degustare i meravigliosi prodotti enogastronomici di questa stupenda valle – aggiunge l’assessore a Turismo e Marketing Territoriale Luca Lombardi -. Manifestazioni come queste sono il cuore pulsante della promozione della Liguria in generale e dell’entroterra in particolare. Ringrazio per questo motivo tutti gli organizzatori per la dedizione e l’impegno profuso anche quest’anno che hanno permesso ad Expo Valle Arroscia di essere uno degli eventi più belli della regione”.

“Anche quest’anno l’Expo Valle Arroscia si conferma un appuntamento di grande valore per la promozione e lo sviluppo del nostro entroterra – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola-. La 12ª edizione dimostra quanto questa manifestazione sia ormai un punto di riferimento per tutto il territorio, capace di attrarre visitatori, valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il legame tra istituzioni, imprese e comunità. Dal 2021 a oggi, nella sola valle Arroscia sono stati finanziati ben 11 progetti di rigenerazione urbana, per un totale di circa 2 milioni di euro. Un segnale concreto dell’impegno della Regione Liguria per migliorare e dare nuove possibilità ai borghi dell’entroterra”.